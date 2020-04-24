  • BIST 98.759
  • Altın 387,607
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi

Mamak ‘ta Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor.  
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi

Ekmek, su ve kuru gıda dan oluşan kolileri götüren ekipler, doğum günü olduğunu öğrendikleri 6 yaşındaki  çölyak hastası minik Erva’nın kapısını da çaldı. Glütensiz pasta ve bir çiçekle eve giden Vefa Sosyal Destek Grubu, küçük kızın doğum gününü kutladı. Karşısında doğum günü pastası ve Vefa Destek Ekibini görünce çok şaşıran minik Erva,  pastadaki mumu üfledi. Anne Tuğba Gümüş de bu sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını belirterek teşekkür etti.

foto-(8)-002.jpg

Bir telefon kadar yakınız

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Vefa Destek Grubu’nun bir telefon kadar yakın olduğunun altını çizdi. Murat Köse, “Kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Vefa Destek Grubu ile Mamaklı hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Belediye olarak konuyla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olanların ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Kent Konseyi can dostları unutmadı23 Nisan 2020 Perşembe 05:04
  • Kızılcahamam’da gıda yardımları dağıtılmaya başlandı23 Nisan 2020 Perşembe 04:06
  • Mamak Belediyesinden 4 günde dört dörtlük hizmet23 Nisan 2020 Perşembe 03:06
  • Gölbaşı Belediyesi pazarlar için dezenfektan kabini üretti23 Nisan 2020 Perşembe 02:04
  • Başkan Ertuğrul Çetin’den Ramazan öncesi pazar denetimi23 Nisan 2020 Perşembe 01:00
  • Akyurt'a Dev Yüzme Havuzu22 Nisan 2020 Çarşamba 13:28
  • Eski Telsiz Direği Belediye Tarafından Kaldırıldı22 Nisan 2020 Çarşamba 13:21
  • Başkan Acar‘‘Maske ve Eldiven Çöp Değil, Tıbbi Atıktır’’22 Nisan 2020 Çarşamba 13:08
  • Yenimahalle’de toplu taşımaya maskeli önlem22 Nisan 2020 Çarşamba 05:09
  • Mamak’ta çöp konteynırlarına dezenfektanlı özel temizlik22 Nisan 2020 Çarşamba 04:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti