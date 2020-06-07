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Conor McGregor üçüncü kez emekliye ayrıldığını açıkladı

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu.
Conor McGregor üçüncü kez emekliye ayrıldığını açıkladı

31 yaşındaki Conor McGregor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama." ifadelerini kullandı.

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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