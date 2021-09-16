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'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi 

Bursa'da, Şehir Tiyatrosu'nda yönetmen Volkan Derman, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü için 'çöp adam' kostümü giyip, sokaklarda çevre temizliği uyarısında bulundu. 
'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi 

İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda yönetmen Volkan Derman, özel olarak hazırlanan 'çöp adam' kostümüyle sokağa çıktı. Derman, ilçe halkında temizlik bilinci oluşturmak ve önemli olanın kirletmemek olduğunu vurgulamak için sokak sokak gezerek uyarılarda bulundu. Derman'ın 'çöp adam' kostümlü farkındalık etkinliği görüntülü olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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