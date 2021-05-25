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Çöp konteynerlerine özel temizlik

Havaların ısınması ile birlikte kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalarını sıklaştıran Pursaklar Belediyesi, çöp konteynerlerinde rutin olarak temizleme işlemi gerçekleştiriyor.
Çöp konteynerlerine özel temizlik

Pursaklar Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesiyle çöp konteynerlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerini köpüklendirdikten sonra basınçlı su ve özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ve yıkama işlemlerini sıklaştırdı.

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Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp konteynerlerinden yükselen kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Ayrıca çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin çevresi ilaçlanarak hijyenik hale getiriliyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerinde pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor.

‘‘Halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz”
Önceliklerinin halk sağlığını tehdit edecek durumların ortadan kaldırılması olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak hem halkımızın sağlığına hem de çevre temizliğine önem veriyoruz ve bu konuda oldukça hassas hareket ediyoruz. İlçemiz sınırlarındaki tüm çöp konteynerlerinde zararlı haşerelerin, bakterilerin, kötü kokuların oluşumunu engellemek, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerleri ile çevresinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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