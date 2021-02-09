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Çöp toplama sistemi değiştirildi

Çubuk Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Selim mahallerinde çöp toplama sisteminde değişikliğe gidildi.
Çöp toplama sistemi değiştirildi

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, yaptığı açıklamada, yeni uygulama ile daha temiz bir ilçe hedeflediklerini belirtti. İki mahallede poşetli sistemden vazgeçildiğini duyuran Kılıç, ihale yoluyla alınan 400 yeni çöp konteynerini ilçe halkının hizmetine sunduklarını ifade etti.

Daha temiz bir şehir için vatandaşlara da çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: ”Konteynerler kullanım kolaylığının yanında görüntü kirliliğini de önlüyor. Hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemini oluşturmak amacıyla iki mahallemizde poşet siteminden vazgeçilerek konteyner sitemine geçilmiştir.

Mahallelerimizde bina önlerine konteynerler yerleştirildi. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evsel atıklarını önce poşetlere koyarak ağızlarını iyice bağlamalarını ve daha sonra en yakın çöp konteynerlerinin içine bırakmalarını istiyoruz.”

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