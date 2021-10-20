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Çöplüğe dönen 'Bayır Deresi' temizleniyor

EDİRNE'de halk arasında 'Bayır Deresi' olarak bilinen tahliye kanalının, yüzeyinin yeşile dönmesi ve çöplerle dolması sonrası DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Çöplüğe dönen 'Bayır Deresi' temizleniyor

Edirne'de Yıldırım Mahallesi'nde, halk arasında 'Bayır Deresi' olarak bilinen tahliye kanalı, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalınca yosun ve çöplerle doldu. Geçen aylarda temizlenip sonra yeniden kirlenen kanaldaki kötü görüntü, tepkilere neden oldu.

ÇİFTLİKTEN KANALA GÜBRE AKIŞI

Özellikle tarım arazilerinde kullanılan ilaç, pet ile cam şişe, araç lastiği, ev ve inşaat malzemesi atıkları, yeşil görünüme sahip kanalda çöp öbeklerine neden oldu. Ayrıca bölgedeki hayvan çiftliklerinden kanala akıtılan gübre, kötü kokular yaymaya başladı.

MAHALLEDE SİVRİSİNEK İSTİLASI

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı uluslararası kara yolu üzerindeki Yıldırım Mahallesi'nde yaşayanlar, kanaldaki kirlilik nedeniyle sivrisinek istilasına uğradıklarını belirterek, kötü kokudan evlerinin pencerelerini açamadıklarını söyledi. Kanalın bir an önce temizlenmesini isteyen mahalleli, bölgede denetimlerin artırılması talebinde bulundu.

KANALDA GÜN BOYU ÇALIŞMA

Kötü görüntü ve kokunun haber olmasının ardından DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Ekipler, kepçe ve kamyon ile yeşile dönen kanala müdahale etti. Kanalı gün boyu temizleyen ekipler, yüzeydeki metal, plastik ve katı atıkları topladı. Biriken çöpler ise kamyonlarla tahliye edildi.

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