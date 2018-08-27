Çörçil (Churchill) Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları nelerdir? Pratik Çörçil Tarifi...

Sıcak yaz günlerinde terleyerek vücudumuzdan fazlasıyla tuz ve mineral kaybederiz ve halsiz düşeriz. Kaybettiğimiz tuz ve mineralleri geri kazanmanın en lezzetli ve kolay yollarından birisi Çörçil (Churchill) içmekten geçiyor.

Sıcak yaz günlerinde terleyerek vücudumuzdan fazlasıyla tuz ve mineral kaybederiz ve halsiz düşeriz. Bu kaybedilen tuz ve mineralleri geri kazanmanın en lezzetli ve kolay yollarından birisi Çörçil (Churchill) içmekten geçiyor.

Güneşte fazla gezdiğimiz günlerde kendimizi kötü hissederiz. Halk arasında başa güneş geçmesi, güneş çarpması olarak bilinen durumlarda da çörçill (churchill) kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Güneş çarpmasına ne iyi gelir? diye merak ediyorsanız cevabı burada...

Türkiye'de kafelerde ve restorantlarda son yıllarda meşhur olan ve özellikle sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen içecekler arasında yerini alan Çörçil, çoğu kişi tarafından yeni keşfedilmeye başladı. Yaz günlerinin vazgeçilmez içeceklerinden birisi olmaya başlayan ve çoğu insanın merak ettiği Çörçil (Churcill) Nedir? Çörçil nasıl yapılır? Çörçil'in faydaları nelerdir? İşte pratik Churchill tarifi...

Çörçil (Churchill) Nedir?

Limon, tuz ve maden suyu ile çok pratik bir şekilde hazırlanabilen , terleyerek kaybettiğimiz tuz ve mineralleri, vücudumuza geri kazandırmamıza yardımcı olan bir içecektir.

Çörçil (Churchill) tarifi, Çörçil nasıl yapılır?

Evinizde hazırlayabileceğiniz en pratik ve lezzetli içeceklerin başında gelen ve yaz günlerinizin vazgeçilmez içeceği olacak olan Çörçil nasıl hazırlanır? diğer adıyla Churchill nasıl yapılır? İşte pratik Çörçil tarifi..

Malzemeler

1 adet limon

1 adet maden suyu (sade soda)

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

1 su bardağına 1 adet limonunun suyunu sıkın,

1 çay kaşığı tuzu limon suyu ile karıştırın,

İsteğe göre bir iki küp buz atın,

Aman dikkat!

Tuz ve limonun üstüne maden suyunu doldururken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tuz limon ve soda üçlüsü bir araya gelince köpürecektir ve dikkatli olmazsanız bardaktan taşacaktır...

Bardağı hafif yatay bir şekilde tutarak mineralli doğal maden suyunu (sade soda) çok yavaş bir şekilde azar azar doldurun ve yavaşça karıştırdıktan sonra afiyetle için. Damak zevkinize göre tuz ve limon miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Çörçil içeceğinin faydaları nelerdir?

Çörçil (Churchill) içeceğinin en önemli faydası; vücudumuzun kaybettiği tuz ve mineralleri bize geri kazandırmasıdır.

Güneşli havalarda gezdikten sonra tüketebilirsiniz. İçinde bulunan Limon sayesinde C vitamini almış olursunuz.

Mineralli doğal maden suyu sayesinde hem kaybedilen mineralleri hem de suyu geri kazanırsınız ve hissettiğiniz halsizlik gider.

İçine attığınız tuz sayesinde terleyerek vücuttan atılan tuzu geri kazanırsınız ve kendinizi daha zinde hissedersiniz.

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