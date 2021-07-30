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Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası

Tekirdağ Valiliği, Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası uygulandığını açıkladı.
Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası

Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor. Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku, mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada; Çorlu Deresi'nin Çerkezköy ilçesinden başlayıp, Kızılpınar, Veliköy, Velimeşe hattı boyunca gelerek, Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin önünden akan Sinandede Deresi ile birleşip, Sağlık Mahallesi'nden geçerek, Ergene ilçesinden Sarılar yönüne doğru aktığı belirtildi.

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14 İŞLETME KAPATILDI

Açıklamada, 14 işletmenin de faaliyetinin durdurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Bilindiği üzere bu hat üzerinde faaliyet gösteren ve arıtma çıkışı atık sularını bu kol üzerinde deşarj eden birçok sanayi tesisi bulunmaktadır. Çorlu Deresi boyunca yerleşik bulanan Sağlık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi dereden direkt etkilenmekte olup, dereye deşarjı bulunan sanayi tesislerinin atık suları, hem tesislerin kendi rutin iç izleme analizleri ile hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kesintisiz devam eden denetimlerde alınan atık su numunelerinin analizlenmesi ile hassasiyetle takip edilmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde söz konusu bölgede bulunan ve atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden sanayi tesislerine 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında atık su konulu 484 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan 484 adet denetim neticesinde 71 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği atık su konulu idari para cezası uygulanmış olup, İl genelinde ise 14 adet işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında da hem Marmara havzasında hem de Meriç-Ergene havzasında toplam 1061 denetim gerçekleştirilmiş ve mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmelere idari para cezası uygulanmış olup, denetimlere devam edilmektedir. Derelerde oluşan kirliliğin önlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planını kapsamında hayata geçirilen ve halihazırda yapım ve inşaat işleri devam eden, havzada oluşan atık suların toplanarak merkezi atık su ileri arıtma tesislerinde arıtılarak, arıtılmış suyun Marmara denizine deşarj etme projesinin tamamlanması için yoğun çaba harcanmaktadır." 

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9 MİLYON 723 BİN 775 LİRA CEZA

Öte yandan Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu yıl içinde yaptığı denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit ettiği işletmelere 9 milyon 723 bin 775 lira ceza uyguladığı belirtildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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