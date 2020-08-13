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Çorlu'da 220 polisle hava destekli asayiş operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 220 polisin katılımıyla uyuşturucu, asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Kumanda görünümlü tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu'da 220 polisle hava destekli asayiş operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu, asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen ve havadan helikopterin de destek verdiği operasyona 220 personelden oluşan, 35 ekip katıldı.

KUMANDA GÖRÜNÜMLÜ SİLAH

Polis, belirlenen adreslerde yaptığı arama sırasında A.B’nin evindeki baca deliğinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, televizyon dolabı çekmecesi içinde anahtarlık bulup, ev sahibine ne olduğunu sorduğu ‘kumanda’ karşılığını aldı. Yapılan incelemede kumandanın özel olarak yapılan 7.65 çapında suikast silahı olduğu belirlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahallede dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 2 otomatik ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 8 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 150 mermi, 3 şarjör, 1 kumanda görünümlü tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 13 fişek uyuşturucu eroin, 500 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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