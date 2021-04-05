Çorlu’da 3 günde 2 kişinin silahla öldüğü mahallede operasyon: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Uğur Ayıklar’ın (43) kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaşamını yitirdiği, 3 gün sonra da Arif Topaloğlu’nun (18) cinayete kurban gittiği iki olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak’ta 30 Mart günü akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silah seslerini duyan evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar, merak edip kapının önüne çıktı. Bu sırada kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun Ayıklar’ın başına isabet etti. Uğur Ayıklar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı sokakta bu olaydan 3 gün sonra Arif Topaloğlu, dışarıda beklerken silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle vurulan Topaloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Her iki olaya ilişkin soruşturma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerine yapılan baskında S.B., U.Ç. ve G.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.