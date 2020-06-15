  • BIST 109.556
  • Altın 379,484
  • Dolar 6,8439
  • Euro 7,7145
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Çorlu'da sağanak hayatı felç etti

Sağanak, Çorlu'nun ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de etkili olurken, hayatı olumsuz etkiledi.
Çorlu'da sağanak hayatı felç etti

Yaklaşık 30 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korundu. Bir çok ev ve iş yerini su bastı. BSH kavşağında ve Kızılpınar Mahallesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle Çorlu yönünden gelen araçlar ilçe merkezine girmekte zorlandı. İlçe merkezinde bir çok mahallede rögarlar taşarken, yaşanan su baskınlarında TESKİ ve Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma gerçekleştirdi.

'ÇALIŞMALAR BİTTİKTEN SONRA BU SORUNLARI YAŞAMAYACAĞIZ'

Çalışmaları inceleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "İlçemizde yarım saat boyunca sağanak etkili oldu. Ekiplerimiz ile birlikte su yoğunluğunun yaşandığı bölgelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin BSH kavşağı ile ilgili yakında düzenlemesi olacak. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamlandıktan sonra bir daha böyle durumlarla karşılaşmayacağız" diye konuştu. 

KIRKLARELİ'DE DOLU YAĞIŞI

Öte yandan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nacak köyünde ise dolu yağışı etkili oldu. Yağmurun ardından başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolunun ekili arazilere zarar verip vermediği araştırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de bir kişi hükümete koronavirüs davası açtı15 Haziran 2020 Pazartesi 17:46
  • ABD'de bilanço ağırlaştı15 Haziran 2020 Pazartesi 17:43
  • Koronavirüs aşısının tek doz fiyatı belli oldu15 Haziran 2020 Pazartesi 17:36
  • Bahçeli HDP'nin yürüyüş kararına sert çıktı15 Haziran 2020 Pazartesi 17:35
  • WhatsApp'a ödeme ve para transferi özelliği geliyor15 Haziran 2020 Pazartesi 17:02
  • İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar15 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
  • FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı15 Haziran 2020 Pazartesi 16:42
  • Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı15 Haziran 2020 Pazartesi 16:29
  • Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı15 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
  • FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılaması sürüyor15 Haziran 2020 Pazartesi 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti