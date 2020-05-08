Corona gölgesinde futbol kulüpleri çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig bilindiği üzere liglerin bitmesine sekiz hafta kala corona virüs nedeniyle durduruldu. Herkes “Şimdi ne olacak hangi takım şampiyon olacak? Hangi takımlar UEFA’ ya gidecek? Hangileri küme düşecek?” gibi birçok sorunun cevabını merak ediyor.

Hangi takım şampiyon olacak? Hangi takımlar UEFA’ ya gidecek? Hangileri küme düşecek? Küme düşme kaldırılacak mı?

CORONADAN DOLAYI FUTBOLDA KAOS YAŞANIYOR

Maçların seyircisiz oynandığı son hafta olan 26. haftadaki derbide tartışmalar tavan yaptı. Üstüne bir de Fatih Terim’in Covid - 19 testinin pozitif çıkması herkesi hem korkuttu hem de kızdırdı. Neyse ki maçların seyircisiz oynanmasının bir çare olmayacağı kısa sürede anlaşıldı ve bu uygulamadan hemen vazgeçildi. Süper Lig açıklamalarının ardı arkası kesilmedi. Bu sefer de Trabzonspor’un şampiyon olarak ilân edilmesi gündeme geldi. Bu görüş ise kamuoyunda kulüplerin haksızlığa uğrayacağı düşüncesini oluşturdu. Daha sonra TFF son noktayı koydu. Yapılan son açıklamayla lig 12 Haziran’da açılacak.

Öte yandan liglerin 12 Haziran’da devam edeceğinin açıklanmasının üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da bir açıklama gelmişti.

Fahrettin Koca açılacak futbol ligi hakında ne dedi?

FAHRETTİN KOCA’DAN FUTBOL YORUMU

Maçların oynanmasıyla ilgili alınan kararın sorumluluğunun TFF'ye ait olduğunu belirten Bakan Koca , “Bilim Kurulu henüz bu konuyu görüşmedi. Sayın Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Özellikle futbol hassas bir konu. TFF özgür iradesiyle karar aldı . Herhangi bir katkıda bulunmak istemediğimizi de iletmiştik. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız” dedi.

Ankaragücü'nün lig'de durumu ne? Ankaragücü'nde son durum

ANKARAGÜCÜ 11 MAYIS’I BEKLİYOR

Başkent’in en önemli temsilcisi Ankaragücü 4 Mayıs’ta kulüpçe covid -19 testine girmiş ve bir futbolcuda testin pozitif çıkması üzerine antrenmanlar 11 Mayıs’a ertelenmişti. 11 Mayıs’ta antrenman öncesi yapılacak testlerde herhangi bir sıkıntı çıkmazsa futbolcular çalışmalarına grup olarak devam edecekler.

Gençlerbirliği'nün lig'de durumu ne? Gençlerbirliği'nde son durum

GENÇLERBİRLİĞİ: BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Liglerin Haziran’da açılması ile ilgili değerlendirmede bulunan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Ligler haziranda başlayacak. Takımların da haziran ayına hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz” şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın lig'de durumu ne? Galatasaray'da son durum

GALATASARAY’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk olarak 15 Nisan’da Florya’ya evi yakın futbolcuların bireysel antrenmanlarıyla çalışmaya başlayan Galatasaray, 28 Nisan’dan itibaren de gruplar halinde çalışmalara devam ediyor. Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiği ve başarılı geçen ameliyatın ardından hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Fenerbahçe'nin lig'de durumu ne? Fenerbahçe'de son durum

FENERBAHÇE: HEPSİNE RAZIYIZ

Fenerbahçe 4 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara başlamış ve çalışmaları sosyal mesafeyi koruyarak südrüyordu. Fenerbahçe kulüp çalışanlarına dün yapılan covid -19 testi sonucunda 1 kişide pozitif çıktı. Bunun üzerine Fenerbahçe, bugünkü antrenmanının iptal edildiğini duyurdu.

Ayrıca, önceliğin insan sağlığı olduğunu vurgulayan sarı lacivertliler, “Türkiye Futbol Federasyonumuzun liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın lig'de durumu ne? Beşiktaş'ta son durum

BEŞİKTAŞ GRUP GRUP ÇALIŞIYOR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde grup grup antrenmanlara başlayan siyah beyazlılar, çalışmalarını sosyal mesafeye uygun olarak sürdürüyor. Bundan sonra da çalışmaların her gün farklı bir grubun katılacağı şekilde ayarlayan Beşiktaş kulüp yetkilileri, futbolcuların ağırlıklı olarak kondisyon çalışmalarına ağırlık vereceğini belirttiler.

Trabzonspor'un lig'de durumu ne? Trabzonspor'da son durum

TRABZONSPOR ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Şampiyonluğun adaylarından olan Karadeniz temsilcisi, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını sürdürüyor. 15 gün içerisinde bir de hazırlık maçı yapmayı planlayan bordo mavililer, son yapılan covid – 19 testinde hiçbir vaka görülmemesinin keyfini çıkarıyor.

Başakşehir'in lig'de durumu ne? Başakşehir'de son durum

BAŞAKŞEHİR DE ANTRENMANLARA BAŞLADI

İstanbul ekiplerinden Başakşehir corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenman ve çalışmalarına dün tekrar başladı. 3 grup halinde yapılan çalışmalar, bugün de devam edecek.



Yusuf Sağlam / İLKSAYFA