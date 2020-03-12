Corona virüste doğru bilinen 10 yanlış
Bu gecikmiş ziyarette Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımız ile Bilim Kurulumuzun katkıları çok. Teşekkür ve takdiri hak ettiler. Bana sorarsanız bundan sonrası için slogan şu olmalı: Panik yok, tedbir çok...
O tedbirlerin neler olduğunu da öğrendik ve uygulamaya çoktan geçirdik. Peki, yanlışlarımız veya eksiklerimiz neler? Özellikle “doğru sanılan yanlışlar” hangileri? Merak edenler için basit bir liste hazırladım, buyurunuz...
Koronavirüsü gecikerek de olsa hudutlarımızdan içeri girdi.
12 Mart 2020 Perşembe 10:55
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