Corona virüsü nedir? Corona virüsü nereden yayıldı?

Corona virüsü ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve salgına dönüşen virüsden ülkede hayatını kaybedenlerin sayısını son olarak 106'ya çıkarttı.

Corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Corona virüsü nedir?

corona virüsü insanlarda genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerinin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsü denilen dördüncü yeni bir grup vardır; SARS-CoV. İnsan corona virüsünü ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi. 2020’ye kadar sadece Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’de görülen virüs 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Corona virüsü hangi vücut sistemlerini hedef alıyor?

Corona virüsü (CoV), hafif düzeyli soğuk algınlığından, şiddetli solunum sıkıntısına kadar farklı tablolara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Orta Doğu solunum sendromu (MERS), 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez tanımlanan yeni bir korona virüsün (Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs veya MERS CoV) neden olduğu viral bir solunum hastalığıdır.

Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, corona (SARS-CoV) insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

Özellikle hayvanlardan geçebiliyor!

Virüsün insanlara hayvanlardan( develer, yarasalar) bulaştığı düşünülmektedir. Özellikle deve eti ve sütüyle bulaşma ön plandadır. Hasta insanlardan diğerlerine enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak gibi yakın temasla bulaşır. Mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalarla temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmakla; hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçer.

Belirtileri nelerdir ve tanısı nasıl konulur?

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları belirtileri olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş olabilir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği veya yaşlı olan kişilerde daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi laboratuvar testleri kullanılabilir.

Ateş, ishal ve kusma varsa dikkat!

Corona (MERS-CoV) virüsüne maruz kalındıktan semptomların başlamasına kadar olan süre 2-14 gündür. Corona (MERS-CoV) enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir ve bu hastaların yaklaşık % 30’u ölür. Ölenlerin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Bazı enfekte insanlarda, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir veya hiç belirti yoktur ve bu tür hastalar genellikle iyileşirler.

Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Özetle Hastalığın Belirtileri; Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, İshal, Bulantı – Kusma, Denge sorunları, Görme sorunları gibi belirtiler oluşabilir.

Corona virüsünün tedavisi nasıl?

Corona virüsünün tedavisi nasıl? Corona virüs hastalığı olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşir. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Ek hastalığı ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.

Corona virüsünden nasıl korunuruz?

Corona virüsünden nasıl korunuruz? Corona virüsünden korunmak için mutlaka bu önlemleri alın; Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız.

Corona virüsü nedir?

Corona virüsü nereden yayıldı?

Corona virüsü ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve salgına dönüşen virüsden ülkede hayatını kaybedenlerin sayısını son olarak 106'ya çıkarttı.

Corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Corona virüsü nedir?

corona virüsü insanlarda genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerinin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsü denilen dördüncü yeni bir grup vardır; SARS-CoV. İnsan corona virüsünü ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi. 2020’ye kadar sadece Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’de görülen virüs 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Corona virüsü hangi vücut sistemlerini hedef alıyor?

Corona virüsü (CoV), hafif düzeyli soğuk algınlığından, şiddetli solunum sıkıntısına kadar farklı tablolara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Orta Doğu solunum sendromu (MERS), 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez tanımlanan yeni bir korona virüsün (Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs veya MERS CoV) neden olduğu viral bir solunum hastalığıdır.

Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, corona (SARS-CoV) insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

Özellikle hayvanlardan geçebiliyor!

Virüsün insanlara hayvanlardan( develer, yarasalar) bulaştığı düşünülmektedir. Özellikle deve eti ve sütüyle bulaşma ön plandadır. Hasta insanlardan diğerlerine enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak gibi yakın temasla bulaşır. Mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalarla temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmakla; hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçer.

Belirtileri nelerdir ve tanısı nasıl konulur?

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları belirtileri olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş olabilir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği veya yaşlı olan kişilerde daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi laboratuvar testleri kullanılabilir.

Ateş, ishal ve kusma varsa dikkat!

Corona (MERS-CoV) virüsüne maruz kalındıktan semptomların başlamasına kadar olan süre 2-14 gündür. Corona (MERS-CoV) enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişir ve bu hastaların yaklaşık % 30’u ölür. Ölenlerin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Bazı enfekte insanlarda, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir veya hiç belirti yoktur ve bu tür hastalar genellikle iyileşirler.

Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Özetle Hastalığın Belirtileri; Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, İshal, Bulantı – Kusma, Denge sorunları, Görme sorunları gibi belirtiler oluşabilir.

Corona virüsünün tedavisi nasıl?

Corona virüsünün tedavisi nasıl? Corona virüs hastalığı olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşir. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Ek hastalığı ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.

Corona virüsünden nasıl korunuruz?

Corona virüsünden nasıl korunuruz? Corona virüsünden korunmak için mutlaka bu önlemleri alın; Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız.