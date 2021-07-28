Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi’ne çay ocağı yaptırıyor

Çorum Belediye Başkanlığı, Akkent Mahallesi’nde bulunan bir parkın içine çay ocağı yaptırma işi için ihaleye çıktı. İhale ve teklif açma tarihi 05.08.2021 olarak ilan edildi.