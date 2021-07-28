Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi’ne çay ocağı yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı, Akkent Mahallesi’nde bulunan bir parkın içine çay ocağı yaptırma işi için ihaleye çıktı.
İhale ve teklif açma tarihi 05.08.2021 olarak ilan edildi.
İşin içeriği “İlimiz Akkent mahallesi 4.cadde üzerinde bulunan park içerisinde Belediyemizce çay ocağı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 108 m2’lik alanda Akkent Mahallesi Çay Ocağı Yapım İşi” olarak belirtildi.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.