Çorum Dernekleri Ankara'da buluştu

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonun Altınpark’daki Çorum Konağında gerçekleştirdiği 7. Olağan kongresine delegelerin büyük çoğunluğunun katılımı ile yapıldı.

Kongreye federasyona bağlı derneklerin yöneticileri ve delegeler büyük ile gösterdi. Çorum Konağında üst kattaki salonu hınca hınç dolduran Çorumlular birlik beraberlik konusunda örnek bir kongere yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Divan başkanlığını Mustafa Yücel’in yaptığı Genel Kurulda Karman Çiçek ve Hasan Alıtkan Katip üye olarak görev aldılar.

Genel Kurulda konuşma yapan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, görev yaptıkları süreci anlatırken, Çorumlu olarak Başkent Ankara da önemli aşama kaydettiklerini, bir araya gelme kültürünü geliştirdiklerini söyledi.

Çağır “Bizler görevi devraldığımız günden bu güne kadar ekip arkadaşlarımızla da Elhamdülillah. En son yaptığımız 670 bin kişinin dört günde katıldığı dillere destan, AKM’de dört tane Çorum Tanıtım Günü yaptık. İçinde bulunduğumuz Çorum Konağını Başkentte yaşayan hemşerilerimize faaliyet yapmak için tahsis ettik. Ülkenin yönetimini üslenin milyonluk şehirde Çorumlu denince kimsenin başı aşağı eğilmiyor elhamdürillah. Bizimde hatalarımız olmuştur. Hatasız kul olmaz. Hatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakmanın hesabını yapıyoruz. Şu tabloya baktığımda delegelerimizin nerde ise % 97’sinin genel kurula katıldığını görüyorum. Bu ne güzel bir ortam. Demek ki Çorumlu olarak Ankara da bir araya gelme kültürümüzü geliştirmişiz. Birlik beraberliğimizi biz devam ettirdiğimiz sürece başarı bizimle gelecektir. “dedi.

Seçimler sonunda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanlığını Hayri Çağır, yönetim kuruluna; Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Salih Şerbetci, Ferit Turan, Nejdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Ercan Aksu, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Ömer Baldan, Hüseyin Alibaş, Kadir Akay, Muharrem Taşdemir, Latif Ramazan, Aydın Tufan, Murat Erbaş, Süleyman Özarslan, Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Ali Mantar, Ahmet Aksu, Osman Avkan, Lale Alıcı ve Derya Kabaağıl, seçildi.

Denetim Kurulu Üyeliklerine ise; Mustafa Yücel, Enver Şahin ve Mehmet Onan seçilirken, Disiplin kurulu ise, Erdal İpek, Mustafa Aydın ve Orhan Köse’den oluştu.

Dilek ve temennilerde söz alan Salih Serbetçi, Kenan Nohut, Ali Osman Kıyak, Mehmet Ali Demir, Mehmet Ali Alay, Alper Bilan ve Ali Mantar görüşlerini dile getirirken birlik beraberlik içerisinde bir genel kurul yapmanın önemini anlattılar.