  • BIST 87.186
  • Altın 247,522
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 23 °C
»

Çorum Dernekleri Ankara'da buluştu

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonun Altınpark’daki Çorum Konağında gerçekleştirdiği 7. Olağan kongresine delegelerin büyük çoğunluğunun katılımı ile yapıldı.
Çorum Dernekleri Ankara'da buluştu

Kongreye federasyona bağlı derneklerin yöneticileri ve delegeler büyük ile gösterdi. Çorum Konağında üst kattaki salonu hınca hınç dolduran Çorumlular birlik beraberlik konusunda örnek bir kongere yapmanın mutluluğunu yaşadılar.
Divan başkanlığını Mustafa Yücel’in yaptığı Genel Kurulda Karman Çiçek ve Hasan Alıtkan Katip üye olarak görev aldılar.

Genel Kurulda konuşma yapan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, görev yaptıkları süreci anlatırken, Çorumlu olarak Başkent Ankara da önemli aşama kaydettiklerini, bir araya gelme kültürünü geliştirdiklerini söyledi.

Çağır “Bizler görevi devraldığımız günden bu güne kadar ekip arkadaşlarımızla da Elhamdülillah. En son yaptığımız 670 bin kişinin dört günde katıldığı  dillere destan, AKM’de dört tane Çorum Tanıtım Günü yaptık. İçinde bulunduğumuz Çorum Konağını Başkentte yaşayan hemşerilerimize faaliyet yapmak için tahsis ettik. Ülkenin yönetimini üslenin milyonluk şehirde Çorumlu denince kimsenin başı aşağı eğilmiyor elhamdürillah. Bizimde hatalarımız olmuştur. Hatasız kul olmaz. Hatalarımızdan ders çıkararak önümüze bakmanın hesabını yapıyoruz. Şu tabloya baktığımda delegelerimizin nerde ise % 97’sinin genel kurula katıldığını görüyorum. Bu ne güzel bir ortam. Demek ki Çorumlu olarak Ankara da bir araya gelme kültürümüzü geliştirmişiz. Birlik beraberliğimizi biz devam ettirdiğimiz sürece başarı bizimle gelecektir. “dedi.

img-20190526-wa0020.jpg

Seçimler sonunda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanlığını Hayri Çağır,  yönetim kuruluna; Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Salih Şerbetci, Ferit Turan, Nejdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Ercan Aksu, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Ömer Baldan, Hüseyin Alibaş, Kadir Akay, Muharrem Taşdemir, Latif Ramazan, Aydın Tufan, Murat Erbaş, Süleyman Özarslan, Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Ali Mantar, Ahmet Aksu, Osman Avkan, Lale Alıcı ve  Derya Kabaağıl, seçildi.
Denetim Kurulu Üyeliklerine ise;  Mustafa Yücel, Enver Şahin ve Mehmet Onan seçilirken, Disiplin kurulu ise,  Erdal İpek, Mustafa Aydın ve Orhan Köse’den oluştu.

Dilek ve temennilerde söz alan Salih Serbetçi, Kenan Nohut, Ali Osman Kıyak, Mehmet Ali Demir, Mehmet Ali Alay, Alper Bilan ve Ali Mantar görüşlerini dile getirirken birlik beraberlik içerisinde bir genel kurul yapmanın önemini anlattılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorum Dernekleri Ankara'da buluştu30 Mayıs 2019 Perşembe 00:29
  • Sosyal Denge Tazminatında mutlu son30 Mayıs 2019 Perşembe 00:23
  • Yenimahalle'de İftar sofraları doldu taştı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:11
  • Sincan’dan Balkanlara İftar sofrası30 Mayıs 2019 Perşembe 00:09
  • Keçiören’de Erzincan gecesi30 Mayıs 2019 Perşembe 00:04
  • Çamlıca Merkez Cami bakım çalışmalarında sona gelindi30 Mayıs 2019 Perşembe 00:02
  • Baraj Doluluk Oranları 29 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 29 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 29 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:26
  • Pursaklar'da Şehitlik Cami çevresi düzenleniyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti