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Çorum Valisi Çiftçi: Kentte 107 sınıfımız karantinada

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "Çorum'da şu anda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz ve 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma gibi bir gayretimiz var ama oranlarımız da yüksek" dedi.
Çorum Valisi Çiftçi: Kentte 107 sınıfımız karantinada

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki vaka artışına dikkati çekerek, vatandaşları uyardı. Kentte belediye tarafından yapımı tamamlanan Çoruminia'nın açılışına katılan Çiftçi, "Vaka oranımız 100 binde 361 civarında. Ondan önceki hafta bu oran 217,68’di. Son günlerde ilimizde pandemiyle ilgili yükseliş trendi var, 100 binde 84’lük artış söz konusu. Halkımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, milli eğitim camiamızı uyarıyorum; eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacak. Üzerimize düşen görevi yapalım. Pandemi ile mücadele sadece sağlık müdürlüğünün, milli eğitim müdürlüğünün, emniyet ve jandarma teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değil. Bütün kesimlerinin mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

'GENÇ NÜFUSTA VAKA ARTIŞI VAR’

Pandemi kurallarının değişmediğini vurgulayan Çiftçi, "Maske, mesafe, temizlik kuralları devam ediyor. Bunun yanında bir de en büyük mücadele aracımız aşı. Aşılama oranlarına baktığımızda Çorum'da 12 yaş ve üzeri aşısı tamamlanmış kişilerin oranı yüzde 70,44. Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu rakamı daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. 5 yaş ve üzeri kişiler ile 90 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüse yakalanma oranları elimizde. Genç nüfusta vaka artışı var. Çorum’da şu anda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz ve 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma gibi bir gayretimiz var ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

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