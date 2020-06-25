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Çorum Valisi Çiftçi'den 'aslan' açıklaması

"Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum"
Çorum Valisi Çiftçi'den 'aslan' açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran'da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş de aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

Fotokapanlar yerleştirildi

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen görüldüğü öne sürülen aslandan ize rastlanmadı.

"Aslan olacağına ihtimal vermiyorum"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, aslan görüldüğü iddialarına şaşırdığını belirterek, "Çoban, uzaktan görüntü aldığını ve bunun da aslan olabileceğini iletti. Aslan ve yavrularının da olduğu söylendi. Biraz daha ilerleseydi bir aslan sürüsünün olduğu da ifade edilecekti. Bu biraz şehir efsanesi haline geldi. Hal böyle olunca da insanlar haliyle endişeye kapıldı. Çünkü hayvanların telef olması insanların silahlanması gündeme geldi. Ben jandarma komutanımızla görüşüp bir araştırma başlatılmasını istedim. Bölgede dron uçuruldu, fotokapanlar yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların kurtlar olduğunu düşünüyorum. Benim değerlendirmem o yönde, bir aslanın olacağına ihtimal vermiyorum" diye konuştu.

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