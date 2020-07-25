  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

ÇORUM’da vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık ‘Garip Dede’ türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda, türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.
Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gastronomi şehrinde baklavacıların 'tatlı' telaşı başladı25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:35
  • Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:33
  • Turizmciler ağustosta 'Rus turist yoğunluğu' bekliyor25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:32
  • Huzurevlerinde kalan yaşlı ve engellilere 7 gün yakınlarını ziyaret imkanı sunuldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:31
  • Bakanlıktan 81 il için '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' talimatı25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:08
  • Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:05
  • Kırklareli'nde 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' alıcısını bekliyor25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:59
  • Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:21
  • Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:05
  • Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti