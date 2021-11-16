Çorum'da 2 kişinin öldüğü düğünde teslim olan maganda tutuklandı

ÇORUM'da düğünde tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşları Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'i (38) vurarak ölümüne neden olan Murat Yılmaz (46), jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.

Olay, pazar akşamı Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlar, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası Şahin ile 3 çocuk babası Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ALANDA 500’DEN FAZLA MERMİ BULUNDU

Olay sonrası düğünün yapıldığı alanda inceleme yapan ekipler, 500’ün üzerinde boş kovan tespit etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ekipler, düğün sahipleri dahil onlarca kişinin de ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz'ın ruhsatsız tabancayla defalarca havaya ateş açtığını tespit etti. Murat Yılmaz ile ölen kişilerin arkadaş olduğu, Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı.

Polisin arama çalışmaları sürerken, Murat Yılmaz, bugün sabah saatlerinde jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İfadesinin ardından Bayat Adliyesi’ne sevk edilen Murat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.