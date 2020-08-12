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Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor

Çorum’un Bayat ilçesinde, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının ardından enkaz kaldırıma çalışmalarına başlandı.
Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor

İlçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler ve dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte sağlık görevlisi bir ailenin çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soğutma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Bayat Belediyesi’ne ait iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 3 evin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, yıkım yapılıyor.

YANAN EVDEKİ 2 KARDEŞİ, HEMŞİRE ANNE EMANET ETMİŞ

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiği için gündüzleri, Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı.

Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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