Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da jandarma ekiplerince 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 bin 270 litre şarap ve 21 litre rakı ile 600 kilogram kuru üzüm ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.