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Çorum'da dehşet! Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da dehşet! Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Olay, saat 11.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T. ile bulundukları serviste tartıştı. Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Çorumda dehşet Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü
Anadolu Ajansı muhabiri Kemal Ceylan, olayın detaylarını CNN Türk ekranlarında anlattı.

İşte Kemal Ceylan'ın açıklamaları:

6-7 el ateş ettiğini söylüyor görgü tanıkları... Çocuklar ambulansla hastaneye götürülüyor ama kurtarılamıyorlar. Saldırıyı gerçekleştiren eski muhtar da gözaltına şu an...

Eski bir husumet görülmüyor. Görgü tanıkları olayın 13 yaşındaki 3 çocuğun kavgası nedeniyle yaşandığı söyleniyor.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE Mİ?

Bununla ilgili bir bilgimiz yok, köye giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma köyde önlem almış durumda. Çocukların aileleriyle henüz görüşemedik, aileler hastanede.

Saldırıyı gerçekleştiren eski muhtarın 54 yaşında olduğunu öğrendik.

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