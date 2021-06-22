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Çorum'da 'dolu' nedeniyle karayolu buz pistine döndü 7 araç çarpıştı; 1 yaralı

ÇORUM'da, dolu nedeniyle buz pistine dönen karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da 'dolu' nedeniyle karayolu buz pistine döndü 7 araç çarpıştı; 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Samsun karayolu Hasar Zahir mevkisinde meydana geldi. Şiddetli dolu nedeniyle buz pistine dönen karayolunda seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hafif  yaralandığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Kaza yapan araçlar çekicilerin yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BU KADAR ŞİDDETLİSİ OLMAMIŞTI'

Ambulansta tedavi olduğu sırada yaşanan kazayı anlatan sürücü, dolu nedeniyle araçların kaydığını ve peş peşe kazaların olduğunu söyledi. Bir başka sürücü ise eline aldığı doluyu göstererek, daha önce böyle dolu yağışı görmediğini ifade etti.

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