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Çorum'da sağanağın ardından dolu etkisi

ÇORUM'da sağanağın ardından başlayan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yerlerde biriken dolu taneleri, kar manzarasını aratmadı.
Çorum'da sağanağın ardından dolu etkisi

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ulukavak Mahallesi’nde bir sitenin bodrum katı suyla dolarken, sitenin bahçesinde biriken dolu ise kar manzaralarını aratmadı.

'30 YILDIR BÖYLE SEL GÖRMEDİM'

Pek çok bölgedeki su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken, rüzgar nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine monte edilen Saat Kulesi maketi yıkıldı. Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyü ve Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde ise sel nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, sel suları iki su motorunu metrelerce sürükledi. Köylülerden Murat Yurt, "Ben 30 yıldır böyle bir yağış ve sel görmedim. İki adet su motorumuzu sel alıp götürdü. Tarım arazileri olumsuz etkilendi. Ekili alanlarda hasar büyük" dedi.

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