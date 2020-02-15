  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Çorum'da şap alarmı!

Çorum İl Hayvan Zabıtası Komisyon kararı gereğince Çorum merkez ve tüm ilçelerinde olmak üzere hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Çorum'da şap alarmı!

Çorum merkez ve tüm ilçelerinde olmak üzere hayvan pazarları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı; son zamanlarda ülke genelinde ve komşu illerimizde görülen Şap hastalığı nedeniyle, hayvan pazarlarının kapatıldığını, Çorum'da bulunan hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun hayvan hareketlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle hastalığın Çorum ve ilçelerine bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve ilçelerdeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak" dedi.


Şap hastalığını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatılmasının yanı sıra, izinsiz hayvan sevkiyatının yapılması da yasaklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeynep teyzenin şebeke hattı ASKİ ekiplerince baştan sona yenilendi15 Şubat 2020 Cumartesi 00:23
  • Ankara'da Karadeniz lezzetleri15 Şubat 2020 Cumartesi 00:13
  • Ceza alınca koltuk gitti15 Şubat 2020 Cumartesi 00:10
  • ‘Başkent Mobil’ kamuoyuna tanıtıldı15 Şubat 2020 Cumartesi 00:05
  • Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 Gözaltı!14 Şubat 2020 Cuma 16:46
  • Portakal kasasında tarihi 4 bin 45 sikke ele geçirildi14 Şubat 2020 Cuma 16:36
  • İdlib bölgesinde Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü14 Şubat 2020 Cuma 16:00
  • İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede..14 Şubat 2020 Cuma 15:01
  • Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz14 Şubat 2020 Cuma 14:17
  • Rus Büyükelçi'nin skandal sözleri sonrası Türkiye'den açıklama!14 Şubat 2020 Cuma 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti