Çorum'da yapımı devam eden Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde sona yaklaşılıyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Çorum-Laçin yolunda inşa edilen 3 tünelden ikincisinde de (T2) ışık görülmesi dolayısıyla yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla tören gerçekleştirilecek.

Kırkdilim, Çorum merkezinin kuzeyinde, merkeze yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çorum-Laçin il yolu üzerindeki Kırkdilim, bu hattın tek dağlık kısmını oluşturuyor. Sinop-Çorum-Yozgat hattındaki Kırkdilim, kuzey-güney aksının bir parçası olması özelliğiyle büyük bir öneme sahip bulunuyor.

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen ve adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki büyük bölümü sarp kayalıklar ve uçurum arasında bulunan yaklaşık 10 kilometrelik yola 1389, 1157 ve 1553 metre uzunluğunda 3 tünel, 3 hemzemin kavşak ve 2 alt geçit yapılıyor.

Tünellerdeki ilerlemeler

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar yaklaşık 6,7 kilometrelik kazı ilerlemesi sağlandı. Söz konusu tünellerde çalışmalar devam ediyor.

T1 tünelinin sol tüpünde 563 metre, sağ tüpünde 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedildi.

T2 tünelinde de sol tüpte 1197 metre ve sağ tüpte 1117 metre kazı destekleme çalışmaları tamamlandı ve sol tüpte nihai kaplama imalatına başlanacak.

T3 tünelinde ise sol tüpte 1578 metre ve sağ tüpte 1527 metre kazı destekleme çalışmaları ile sol tüpte 1578 metre nihai kaplama beton imalatı tamamlanırken, sağ tüpte nihai kaplama betonu imalatında 775 metre ilerleme sağlandı.

Gidiş istikametindeki ilk tünelde (T3 tüneli) 13 Temmuz 2020 tarihinde ilk ışık görülmesi dolayısıyla tören düzenlenmişti.

Projenin getirileri

Mevcut durumda 10,22 kilometre olan 10 dakikalık yol, projenin tamamlanmasıyla toplam 8,62 kilometreye inecek. Böylece, seyahat süresi tahmini 5 dakikaya düşecek.

Projenin tamamlanmasıyla fiziki ve geometrik standartlar yükselecek ve mesafenin kısalması ekonomik olarak fayda sağlayacak.

Kırkdilim'e yapılan tünellerde geçmişte sorunlar yaşanmıştı

Çorum-Osmancık Hattı'nın Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının geçmişten itibaren işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştı.

Yapımına 1967'de başlanıp 1974'te açılan Kırkdilim Tüneli 1975'te meydana gelen heyelan sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti.

Bunun ardından, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak inşa edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Zaman içerisinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve mevcutta kullanılan 3 şeritli yol ile ulaşımın devamlılığı sağlanmıştı.

Ancak, süreç içerisinde, heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun güvenliği için yeni çözümlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve buna istinaden bu kesime yönelik tünelli güzergahı kapsayan ihaleye çıkılmıştı.