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Çorum’da zile basıp, 'hırsızım' diyen polislere kapıyı açtılar

Çorum'da, hırsızlık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti.
Çorum’da zile basıp, 'hırsızım' diyen polislere kapıyı açtılar

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yürüttükleri uygulamayla broşür dağıtıp, vatandaşı bilgilendirdi. Ekipler, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri de değerlendirdi. Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar ise karşısında polisleri görünce şaşırdı. Görüntülü zil sisteminin bulunduğu binalarda polisler, kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini ‘hırsız’ olarak tanıtsa da sonucunun değişmediğini, vatandaşın kapıyı açtığı gözlemledi.

Cadde ve sokaklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına dair uyarı broşürleri de dağıtan ekipler, evinin ve binanın dış kapısını sorgulamadan açanlara ise dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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