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Çorum'da zincirleme kaza: 3 ağır yaralı

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Çorum'da zincirleme kaza: 3 ağır yaralı

Kaza saat 20.00 sıralarında Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Kızılyarma mevkisinde meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 66 ABP 215 plakalı TIR, bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören sürücü, TIR'ı yolun kenarında çekerek, alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada Servet Tür yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Servet Tür yaralandı. Aynı yönde seyreden Şahin Doğmuş idaresideki 59 UY 117 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara hızla çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Doğmuş ile yanında bulunan Mehmet Akkaş, araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıdı. Burada tedavilerinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. 

Kaza sonrası yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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