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Coşkulu Kutlama

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılını muhteşem bir konserle kutlayacak.
Coşkulu Kutlama

Dünyaca ünlü müzisyen Bozkurt İlham Gencer ve kendisi gibi müzisyen olan 3 çocuğu, ilk kez bir arada sahnede olacak.

Altındağ Belediyesi’nden unutulmayacak bir kutlama

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Ankara’da muhteşem bir konser gerçekleşecek. Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yıl coşkusu, Altındağ’dan tüm Ankara’ya yayılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan etkinlikte, dünyaca ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer ve çocukları sahne alacak. Baba Gencer, oğulları İlhan ve Bora Gencer ile kızı Ayşe Gencer, ilk kez bu konserde aynı sahnede bir araya gelecek. 

“UNUTULMAZ BİR GECEYE İMZA ATTIK”

Ankara’nın başkent oluşunu, Ankara’nın kalbi Altındağ’da unutulmaz bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu gece aynı zamanda ilkleri de yaşatacak. Sayın İlham Gencer, Cem Karaca, Barış Manço, Ajda Pekkan ve Ayten Alpman gibi isimlerin keşfedilmesine katkı sağlayan çok değerli bir sanatçı... Aynı zamanda Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden ve Türkiye’ye caz müziğini sevdiren kişi. Kendisi 98 yaşında ve neredeyse 1 asırdır müzik tutkunu. Ne mutlu ki, 3 evladı da kendisi gibi çok başarılı ve değerli birer müzisyen. İlk kez bu konserde, Altındağ’da, Ankaramız için bir araya gelecekler ve aynı sahnede yer alacaklar. Böylesine unutulmaz bir geceye imza attığımız için çok mutluyuz” dedi.  Başkan Balcı “Kulakların pasını silecek bu muhteşem konsere herkes davetlidir. Davetiye için 507 01 30 numaralı telefonu aramak yeterli.” ifadelerini kullandı.

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