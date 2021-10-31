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Coşkulu Kutlama

100. Yıl Sağlık Grubu Ankara Hastanesi, Cumhuriyetin 98. yılını coşkuyla kutladı. 
Coşkulu Kutlama

Hastane doktorlarının ve hasta yakınlarının katılımıyla hastane önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Prof. Dr. Fatma Demirel, demokrasi  ve özgürlüğün önemine vurgu yaptı.

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Prof. Dr. Demirel, “Cumhuriyetimizin ilelebet yaşatmayı ve kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin. Annelerimizin bir sözü vardır. Allah kıymet bilenlere düşürdün diye. Biz de diyoruz ki Cumhuriyetin güzelliğini ve değerini bilenlere düşürsün. Cumhuriyetimizin güzelliğini bizlere, çocuklara ve torunlarımıza yaşatsın. En küçüğünden en büyüğüne bu ülkenin tüm insanlarının bir değer kesbettiğini bilelim. İnsan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukuka saygı kaybetmeyelim. Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıyalım” dedi. 

İLKSAYFA GAZETESİ

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