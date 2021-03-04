'Cougar' tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 10 personel şehit olurken, 3 personel ise yaralandı.
Gelen bu son dakika haberi yürekleri dağlarken, düşen 'Cougar' tipi helikopterle ilgili bir detay üzüntüleri daha da artırdı.
DAHA ÖNCE 3 KERE DAHA DÜŞTÜ
Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin, ülkemizde daha önce 3 kere daha düştüğü öğrenildi.
Meydana gelen bu kazalarda toplamda 28 askerimiz şehit olurken, bugün bu sayı 38'ee yükseldi.
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