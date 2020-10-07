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Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı

ANKARA Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının gönüllü uygulamasına katılan Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, bunu vatani görev olarak gördüğünü söyledi.
Covid-19 aşısı uygulanan başhekim: Şu ana kadar bir sıkıntım olmadı

Çin'de üretilen Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllü sağlık çalışanları üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesi'nde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, gönüllü aşı uygulanan sağlık çalışanları arasında yer aldı. Surel, Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarında seve seve gönüllü olduğunu söyledi. Surel, Faz-3 çalışmasında gönüllü olarak denek olmayı vatani bir görev olarak da gördüğünü anlatarak, "Önce vatani görev sonra da insanlık görevi bu. Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuklara yapılmasını tavsiye ettiği bazı aşıları bile zaman zaman bir kısım velinin reddettiğini görüyoruz. Bununla ilgili tıp dışı spekülasyonlar olabiliyor. Ama işte şöyle bir musibette en büyük koruyucu aşı. Keşke elimizde koronavirüse karşı da bir aşı olsaydı bu sıkıntıları yaşamazdı insanlık. Dolayısıyla bir sağlıkçıya oturup, aşının önemini, kıymetini anlatmak boşuna zaman kaybıdır ki eğitimi gereği bunu bilir. Dolayısıyla öncelikle sağlıkçılardan bu gönüllülerin aranması son derece mantıklı bir karar diye düşünüyorum. Benim dışımda da birçok sağlıkçı arkadaşımın herkesin gönüllü olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK SIKI TAKİP ALTINDAYIZ'

Surel, aşının dün öğleden sonra kendisine uygulandığını vurgulayarak, "Dünden bu yana sıkı takip altındayız. Herhangi bir yan etki oluyor mu diye günlük 2 kere ateş takibi yapıyoruz. Yine bu birime bağlı bir çağrı merkezinden aranıp günlük semptom sorgusu yapılıyor. Yine aynı şekilde 14’üncü gün, 42’ci gün, 60’ıncı günlerde aşıyı yapan bilim insanları grubunun yanına tekrardan gideceğiz ve hocalarımız bizden numuneler alacaklar ve değerlendirecekler; böbrek fonksiyonlarımızı yükseltiyor mu karaciğer fonksiyonlarımızı yükseltiyor mu veya bağışıklık sistemimiz nasıl gidiyor tüm bunlara bakacaklar. Neticede hem Türkiye’de hem dünyanın belirli yerlerinde yapılan bu çalışmalar bir veri havuzunda toplanıp, bir objektif kanaate varılacak. Ve insanlara uygulanıp uygulanmayacağına dair karara varılacak" dedi.

'HERHANGİ BİR SIKINTIM OLMADI'

Surel, 360 güne kadar bir takip süreçleri olduğunu ifade ederek, "Ama önemli olan ilk 2 aylık süreç. 2 ay sonra bununla ilgili bir kanaate varılacağını düşünüyoruz. Benim aşı vurulduktan sonra şu ana kadar herhangi bir sıkıntım olmadı. Günlük ateş takibini de forma işleyerek yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yüksek ateş ya da rahatsızlığım da olmadı. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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