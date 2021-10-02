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Covid-19’a karşı hap geliştirildi! Koruma oranı açıklandı

ABD'li ilaç firması Merck, Covid-19'un ağır etkilerini ve virüs kaynaklı ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan hap formundaki ilk ilacı geliştirdiğini açıkladı.
Covid-19’a karşı hap geliştirildi! Koruma oranı açıklandı

Merck, Molnupiravir adını verdiği ilacının, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, ilacın ABD ve diğer ülkelerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuracağını aktardı.

Merck ve biyoteknoloji firması ortağı Ridgeback Biotherapeutics'un yürüttüğü araştırmada, Covid-19'u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin arasından enfeksiyonun erken evrelerinde Molnupiravir'i alanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yarı yarıya düşüş kaydedildiği belirtildi.

Araştırmaya göre, etkin madde içermeyen plasebo alan hastaların yüzde 14,1'inin 30 gün sonunda hastaneye kaldırıldığı veya hayatını kaydettiği bildirilirken, korona virüsün çoğalmasını sağlayan enzime müdahale eden Molnupiravir'i alan hastalarda ise bu oranın yüzde 7,3 olduğu kaydedildi.

Molnupiravir alan deney grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmadı
Merck tarafından yapılan açıklamada, Molnupiravir alan deney grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmadığı ancak plasebo alan deney grubunda ise 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ETKİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Merck araştırma grubundan Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li ise yaptığı açıklamada, "Bu klinik deneyde ilacın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı" ifadelerini kullanarak, "Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50'lik azalma, azımsanamayacak bir klinik etki anlamına geliyor" dedi.

SON AŞAMA DENEYLERİ YAPILACAK

Merck'in ilaca dair son aşama deneylerine bin 500'den fazla hastanın katılması planlanırken, çalışmayı takip eden bağımsız tıp uzmanları, ön sonuçların güçlü olması nedeniyle deneylerin durdurulmasını önerdi. Deneylere Latin Amerika, Avrupa ve Afrika'dan hastalar katıldı.

ABD, 1 MİLYON DOZ SATIN ALACAK

Merck yetkilileri, önümüzdeki günlerde ilacın yaygın kullanımının başlatılmasına yönelik değerlendirme için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurulacağını söyledi. ABD hükümeti, ilacın FDA onayı alması durumunda 1 milyon 700 bin doz satın alınacağına yönelik taahhütte bulundu.

İNGİLTERE GÜNDEMİNE ALDI

İngiltere'nin Antiviraller Görev Gücü Başkanı Eddie Gray, Merck'in Covid-19'a karşı geliştirdiği hap formundaki ilaca İngiltere'nin ilgisi olduğunu ima etti. Gray katıldığı çevrimiçi bir toplantıda, ilaç hakkında açıklamada bulunurken, "Mevcut tüm seçeneklere yakından bakmakla ilgileniyoruz" dedi.

Merck'in bulaşıcı hastalıklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Daria Hazuda'nın da olduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Gray, katıldığı toplantıyı kastederek, "Bugün burada olmayı seçtim" ifadelerini kullandi. Gray, ilaca yönelik doğrudan bir yorumda bulunduğunu reddederken, "Aşama 3 verilerinin ortaya çıkması bu tür süreçleri hızlandırma eğilimindedir, ancak size kesin bir tarih veremem" dedi.

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