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Covid-19'a yakalanan YouTuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Covid-19'a yakalandığı belirtilen ünlü Youtuber Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, yaptıkları denetlemede Batur'u evinde bulamayınca öğrenci yurduna yerleştirdi.
Covid-19'a yakalanan YouTuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Youtuber Enes Batur Sungurtekin, Koronavirüs'e yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki villasında denetleme yaptı, ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Enes Batur, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" diye yazdı.

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