Covid, diş ve diş eti problemlerini artırdı

OFM Antalya Hastanesi Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Akif Özkaya, ağız ve diş bakımında yapılabilecek ihmallerin pek çok hastalığa davetiye çıkardığını, Covid döneminde diş ve diş eti problemlerinin arttığını söyledi.

Ağız ve diş sağlığı bakımında yaşanabilecek aksaklığın, birçok sağlık sorununa neden olduğuna vurgu yapan Dt. Özkaya, "Vücuda alınan besinlerin ilk durağı olan ağız, dişler, dişetleri, tükürük ve yeterli çiğneme ile koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ağız ve diş sağlığımızın bozulması bu mükemmel korumayı sekteye uğratmakta, oral floramızda bulunan zararlı mikroorganizmaları yararlı organizmaların önüne geçirmektedir. Diş ve diş eti problemleri kalp rahatsızlıkları, gebelik komplikasyonları, diyabet ve romatoitartrit gibi birçok hastalığa davetiye çıkartmaktadır. Bu nedenle her yaştaki bireylerin ağız ve diş bakımına özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.



COVİD, DİŞ VE DİŞ ETİ PROBLEMLERİNİ ARTIRDI



Dt. Akif Özkaya, dünyayı sarsan koronavirüsün, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Dünyada önde gelen bilim insanları Covid-19'un diş etleri ve çene kemiğinin damarlarını etkileyerek kanlanmasını azaltabileceğini ve bu dokuların sağlığını bozabileceğini düşünmektedir. Covid-19'un en önemli belirtilerinden biri olan tat alamama problemi ağız ve dilde de bulunan ACE-2 reseptörüyle ilişkilidir. Covid-19 virüsü, konakçı hücreyi ele geçirmek için ACE-2 reseptörünü kullanır. ACE-2 proteini potansiyel tedaviler için bir umut vaat etmektedir. Covid-19 ile başlayan kapanmalar, diş hekimliği uygulamalarında acil vakalar dışında işlemlerin belli bir süre dahi olsa sekteye uğraması, Covid-19 geçiren bireylerin ağız bakımına gerekli önemi gösterememeleri, Covid sürecinin meydana getirdiği maddi- manevi baskı, psikolojik bozukluklar mevcut diş ve diş eti problemlerini artırmıştır. Pandeminin başlangıç yeri olan Çin'de yapılan çalışmalar Covid-19 geçiren bireylerin oral enfeksiyon bulgularının yüzde 50 oranında arttığını göstermektedir. Virüse maruz kalan hastaların yaşadığı göğüs ağrısı, nefes alamama, yüksek ateş, eklem ağrıları, tat duyusunda bozulmalar oral hijyen uygulamalarını ister istemez kısıtlamaktadır."



TEDAVİLERİNİZİ GECİKTİRMEYİN



Vatandaşların salgın döneminde ağız ve diş bakımını aksatmaması gerektiğini, tüm Türkiye'deki diş polikliniklerinde üst düzey önlemlerin alındığını söyleyen Dt. Akif Özkaya, "Salgınla beraber ağız ve diş sağlığı ile ilgili insanların aklına takılan en büyük problem Covid-19'un bulaşma riskinin arttığı düşüncesidir. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyarak, her türlü diş ve dişeti tedavisi salgın döneminde de yapılabilmektedir. Ertelenen tedaviler daha büyük sıkıntılara yol açmadan diş hekimi ziyareti en kısa zamanda yapılmalı, olası enfeksiyonlar diğer dokulara yayılmadan tedavi edilmelidir. Her ne kadar Covid döneminde ağız bakımımıza yeterli önemi gösteremesek de geç kalmış sayılmayız" diye konuştu.