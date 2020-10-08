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Çözüm Merkezine çözümsüz sorular yağdı “Köpeğim korona oldu”

Vatandaşın belediyeye gitmeksizin bir telefonla işlerini çözüme kavuşturduğu Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ne (444 0 149) istek ve şikâyetlerin yanı sıra birbirinden ilginç çağrı ve mailler geliyor.
Çözüm Merkezine çözümsüz sorular yağdı “Köpeğim korona oldu”

Çağrı merkezinde operatörlerle vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar fıkralara taş çıkartacak kadar komik ve enteresan oluyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren birime, “Köpeğim üç gündür hapşırıyor, kesin korona oldu, yetişin. Virüsü bitirmek için uçakla havadan ilaç sıkılmasını rica ediyorum, Kocam koronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya çağırıyor. Kaynanamı engeller misiniz? Ya bulun artık şu aşıyı kardeşim, ne yapıyorsunuz orada. Koronaya karşı hangi ilaçları öneriyorsunuz?,Salgının bitiş tarihi ne görünüyor?, Çamaşır makinem bozuldu. Eşim evi terk etti eşimi bulun. Kayınvalidemin fenalığına son vermek istiyorum başkanım yardım etsin” gibi gelen sıra dışı talepler güldürmenin yanı sıra düşündürüyor. Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nin, vatandaş isteklerinin çözüme kavuşma ve hizmet noktasında çok önemli bir araç olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hatta bekleyen diğer vatandaşların önem teşkil eden konuları olabilir. Çözüm Merkezlerinin gereksiz meşgul edilmemesi gerekiyor” dedi.

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Kaynanasını şikâyet etti
Geçmişten günümüze filmlere, fıkralara, şarkılara ve şiirlere konu olan gelin kaynana ilişkisi bu kez çözüm merkezinin konusu oldu. Kayınvalidesinden şikâyetçi olan bir gelin Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayarak, kayınvalidesinin eşini sürekli kandırdığını, hem kayınvalidesinin fenalığına son vermek hem de eşine annesinin yalan söylediğini ispatlamak istediğini belirtiyor. Merkeze gelen ilginç çağrılar arasında yemek siparişi verenler, çocuğunun kilosundan yakınanlar da bulunuyor. Koronavirüs sürecinde merkeze gelen çağrılar arasında gülümseten diyaloglar da yer aldı. Belediyeyi arayan bir vatandaş korona salgınını bitirmek için havadan uçakla ilaç sıkılmasını önerirken bir başka vatandaş ise, “Bulun artık şu aşıyı kardeşim” talebinde bulundu. 

9 ayda 240 bin istek
İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikâyetlerini iletebildikleri Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’nin pandemi sürecinde çağrı mesaisi arttı. Mamaklıların çağrı, mail, WhatsApp, SMS ve mobil uygulama yoluyla ilettikleri taleplerini alan merkez, yılın ilk aylarında koronavirüsün olmadığı dönemde günlük 400-500 başvuru alırken, bu rakam salgının başlamasıyla birlikte neredeyse iki katına çıkarak günlük bine yaklaştı. Merkez, yılın ilk 9 ayında 240 bine yakın istek, öneri ve şikâyet gibi bildirimleri alarak belediye içindeki ilgili birimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara anında iletti, takibini yaptı, çözüm sağladı.

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