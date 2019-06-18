Çözüm meslekte

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, açıklanan son resmi verilerde yüzde 14’ün üzerine çıktığı görülen işsizliğe çözüm olarak mesleki eğitimi gösterdi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, açıklanan son resmi verilerde yüzde 14’ün üzerine çıktığı görülen işsizliğin çözümü için mesleki eğitimi gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını önceki gün açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.

ÇÖZÜM YOLU GÖSTERDİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin çözümü için mesleki eğitimi gösterdi. TESK Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada önce, kışa doğru işsizlik oranının daha da artabileceği uyarısı yaparak, şunları söyledi: “İstihdam teşviklerinin de etkisiyle Mart ayından itibaren işsizlik oranının düşmeye başladığını ifade eden Palandöken, şöyle devam etti: “İşsizlik oranı Mart ayı itibariyle düşmeye başladı. Nisan ayında daha da düşmesini bekliyoruz. Yaz ayları mevsimsel etkilerle işsizlikteki düşüşün sürebileceği aylar. Ancak, kışa girerek işsizliğin artmaması ve düşüşün kalıcı olabilmesi için mesleki eğitimdeki önyargıların kırılarak, gençleri mesleki eğitime yönlendirmemiz gerek. Aksine ekonomimizi şahlandıracak, temelini sağlamlaştıracak en önemli adım mesleki eğitimdir.”

MESLEKİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Palandöken, ekonomi ve kalkınmanın temelinin mesleki eğitimden geçtiğini belirterek, “Mesleki eğitimin öneminin her zaman altını çiziyor ve bu konuda konfederasyon olarak desteğimizi sağlıyor, çalışmalarımızı yapıyoruz. Fakat bu çalışmalardan daha öncelikli olarak önyargıları kırmak gerekiyor. Mesleki eğitim alan, meslek liselerine giden, esnafın yanında çırak olarak çalışan öğrenciler ya da gençler hep başarısız olanlarmış gibi bir yanlış algı var. Bu algıyı kırmalıyız. Çünkü mesleki eğitim bu önyargının aksine ekonomimiz için en önemli çıkış yolu” dedi.

İYİ OKUL KADAR ZANAAT DA ÖNEMLİ

Mesleki eğitimin ara eleman eksiğini kapattığını vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, birçok sektörün, esnafın, sanayinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının mesleki eğitim ile karşılandığına dikkat çekti.

Son TÜİK verilerine göre yüzde 25 olan genç işsizlik oranının da ancak mesleki eğitimle düşeceğini söyleyen Palandöken, şöyle devam etti: “Çünkü en iyi okullarda okumak, herkesin gıpta ettiği bölümlerden mezun olmak kadar, bir zanaat öğrenmek, mesleki teknik eğitim almak da önemlidir. Ahilik kültürünün devam etmesi, işsizliğin azalması, ekonominin ihtiyacı olan ara eleman eksiğinin kapatılması için mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı ve gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli.'

YUSUF SAĞLAM// HABERVAKTİM-

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