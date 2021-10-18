Çözüm Ortağı Muhtarlar

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile yayınladığı mesajında, bir şehrin yönetiminde muhtarların yerel yönetimin en önemli paydaşı ve çözüm ortağı olduğunun altını çizdi.

Başkan Esen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimiz ile ilgili çalışmalarımızın ana teması, göreve geldiğimiz günden itibaren ortak akıl ve karar üzerine kuruludur. Bunu sağlamanın en kalıcı yolu ise şehrin yönetimini ilgili paydaşları ile paylaşmaktan ve iş birliği yapmaktan geçmektedir. Yerel yönetimin en önemli çözüm ortağı muhtarlarımızdır. Mahallelerimizi orada yaşayan vatandaşları ile birlikte emanet ettiğimiz muhtarlarımız bölgesel ihtiyaçları en iyi bilen, bulunduğu mahallenin sakinlerini en iyi tanıyan ve beklentilerinden haberdar olmak zorundadır. Üstlendikleri bu sorumluluk, muhtarlarımızı hizmet anlayışımızın en büyük iş birlikçisi ve destekçisi yapmaktadır. Yatırımlarımızı kararlılık ile sürdürürken muhtarlarımız ile iş birliğimiz de etkin bir şekilde devam edecektir.

Bu duygu ve düşünceler ile şehrimizin gelişimine katkı sağlayan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor ve ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.”