Etimesgutlu vatandaşlar İstasyon Caddesi’nin girişindeki otobüs durağının ve sol yöne ilçe merkezine dönüş ışıklarının akşam saatlerinde trafiği tıkadığını belirterek, “Çözüm sırası İstasyon’da” diyor.

Başkent’in son yıllarda en çok gelişen ilçelerinden olan Etimesgut’ta vatandaş İstasyon Caddesi’nin trafiğinden yakınıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Kızılayı Caddesi’nde yaptığı alt geçitlerle eski trafiğin kalmadığını belirten vatandaşlar, özellikle akşam eve dönüş saatlerinde Türk Kızılayı Caddesi’nden rahat ilerledikten sonra İstasyon Caddesi girişinde trafiğe takıldıklarını belirtti. Vatandaşlar Başkentray Etimesgut Durağı önünde bulunan Ego otobüs durağının ve aynı yerdeki ilçe merkezine doğru sola dönüş ışıklarının caddeyi tıkadığını ve buna bir çözüm bulunulması gerektiğini ifade etti.

OTOBÜS DURAĞI İLE IŞIK, YOLU DARALTIYOR

Etimesgutlular özellikle akşam saatlerinde yeni açılan Türk Kızılayı Caddesi üzerindeki alt geçitlerin trafiği ciddi ölçüde rahatlattığına dikkat çekiyor. Ancak vatandaşlar rahatlayan trafiğin Turgut Özal Köprüsü’nü geçtikten sonra İstasyon Caddesi’nde tıkanmaya başladığını belirterek, “Akşam bütün otobüs ve dolmuşlar Başkentray Etimesgut Durağı’nın hemen önündeki durakta duruyorlar. Yolun bir şeridi oradan kapanıyor. Bir de Etimesgut’a gitmek için sola dönüş var bir şerit de oradan kapanıyor. Caddeden Sincan yönüne devam etmek isteyenler edemiyor. Durağın yeri değiştirilir ve ışıklara bir çözüm bulunursa trafik büyük ölçüde bizce rahatlamış olur. Ayrıca sabahları da yeni yollar trafiği rahatlatsa da İstasyon Caddesi’nde trafik sıkışıyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

