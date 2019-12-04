CP hastası oğlu için 24 yıldır mücadele veriyor

24 yıldır CP (Sinir sistemi hastalığı) hastası oğlu için mücadele veren Sabire Asuman Ünal, “Yalnızca kendi oğlum için değil, tüm engelli çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim. Hepsi benim birer evladım” dedi.

Ankara’da yaşayan Sabire Asuman Ünal, 2 çocuk annesi. 24 yıl önce doğum esnasında yapılan hata sonucu çocuklarından Çağrı Ünal, beynine oksijen gitmeyerek CP hastalığına yakalanmış. O günden itibaren bir mücadeleye atılan Ünal, yaşadıklarını gazetemize anlattı. ‘Yapılan bir hata hayatımızı komple değiştirdi’ diyen Ünal, “Hiçbir zaman çocuğumun özel durumu var diyerek geride kalmadım. Diğer çocuklar ne yapıyorsa aynısını yaptırmaya çalıştım. Bütün ailelere tavsiyem budur” dedi. CP (Sereblal Palsi) hastalığı doğum esnasında bebeğin beynine oksijen gitmemesi sonucunda vücudun sinir sisteminin bozulmasıyla da ortaya çıkabiliyor.



YAPILAN BİR HATA BÜTÜN HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Doğum esnasında doktor hatasından dolayı çocuğunun bu hastalığa yakalandığını ifade eden anne Ünal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“24 yaşında CP hastası bir oğlum var. Doğum esnasında sezaryen doğum yapmamız gerekirken tamamen doktor hatasından dolayı normal doğum yaptırıldı ve çocuğun beyni oksijensiz kalarak sinir sistemleri zedelendi. Ben o günden sonra işimi bıraktım ve 24 yıldır bu durumla mücadele veriyorum. Günde 3 öğün Çağrı’ya hareket yaptırmam gerekiyordu. Maddi olarak tek maaşa düştük. Eşimi hakkını yiyemem büyük desteğini gördüm. Bizim gibi ailelerde kadınların en büyük sıkıntı babaların çekip gitmiş olması. Ben o konuda şanslıydım hatta hayatımızı evladımızın üzerine kurduk.”

OKULA YAZDIRMAK İSTEMEYEN İDARECİLER OLDU

“Çağrı şu an 24 yaşında. Eğitim hayatımız çok sıkıntılı geçti. Onu tanımayan okullar bizlere çok zorluk çıkardı. Bu çocukları kabullenme sıkıntıları var. İdareler problem çıkaracaklarını düşünüyorlar. Ama ben bunları hep aştım. Bu yola baş koydum. Okul hayatında uygulama okulunu tercih etmedim. Benim oğlum diğer çocuklarla birebir olsun ve yaşamı öğrensin istedim. Zamanında okula almak istemeyen idareler çocuklarımıza takdir verdiler. Bu çocuklar temiz, art niyetsiz insanlar. Özveriyle hayata tutunmaya çalışıyorlar. Şu an iş hayatında da aynı şekilde ilerliyor. Erkek engelli çocukların raporunda çalışabilir yazdığı için babasının üzerinden düştü. Raporunda yüzde 81 engelli yazdığı halde 5 yıl boyunca genel sağlık sigortası ödedik. Zihinsel engelli erkek çocuklarının en büyük sıkıntılarından birisi de budur.”

ÇOCUĞUMUN ÖZEL DURUMU VAR DİYE GERİDE DURMADIM

“Ben hiçbir zaman oğlumun özel durumu var deyip asla kendimi geri çekmedim. Diğer çocuklar ne yapıyorsa aynısını yapması için uğraştım. Hatta diğer kardeşini de Çağrı’ya destek olacak şekilde yetiştirdim. Kardeşinden öğrendikleri var onun kardeşine öğrettikleri var.”

KİMSE ÇOCUĞUNUN ENGELLİ OLMASINI İSTEMEZ

“Aileler asla umutsuz olmasınlar. Kimse çocuğunun engelli olmasını istemez. Ben 9 ay boyunca normal bir hamilelik geçirdim. Son dakika bir başkasının hatası yüzünden hayatımız komple değişti. Ama hiçbir zaman neden böyle oldu demedim. Hep önüme baktım. Keşke demedim. Çağrı için ne yapabiliriz diyerek yaşadık. Aileler böyle düşünsün. Benim oğlum artık işe girdi geri çekilebilirim. Ama ben Ankara’nın göbeğinde bu mücadeleyi verirken bu sıkıntıları çekmiş ve bir şeyleri değiştirmemişken Türkiye’nin dört bir yanında sıkıntı çeken çocuklar için mücadele veriyorum. Çünkü onların hepsi benim evladım gibi. Biz hayata böyle bakıyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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