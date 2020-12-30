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Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

Dünyanın en popüler futbolcusu unvanını uzun yıllardır sürdüren Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyona yaklaşan hayran sayısıyla dünyanın en ünlü ismi konumunda bulunuyor.
Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı

Sosyal medyanın en popüler futbolcuları arasında Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, 500 milyona yaklaşan hayran kitlesiyle açık ara zirvede yer almaya devam ediyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu futbolcular arasında özellikle bir isim öne çıkıyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda uzun yıllardır sürdürdüğü dünyanın en çok takip edilen futbolcusu unvanının yanı sıra dünyanın en ünlüsü konumunda bulunuyor.

Ronaldo 500 milyon takipçiye yaklaştı
İtalya temsilcisi Juventus'ta kariyerini başarıyla sürdüren 35 yaşındaki Ronaldo, bu sene üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını yaklaşık 485 milyona yükseltti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 16 kez ağları sarsarak istikrarlı performansına devam eden Ronaldo'nun Instagram'da 249 milyon, Facebook'ta 145,8 milyon, Twitter'da ise 90,1 milyon takipçisi bulunuyor.

2020 yılının en ünlü ismi konumundaki Portekizli yıldız futbolcu, Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler sıralamasında zirvede yer alırken, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

- Messi hayran sayısında 250 milyonu aştı

Son yıllarda Barcelona formasıyla hedeflediği başarılara ulaşamamasına rağmen bireysel düzeyde yüksek performansını korumaya devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık 275 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor.

Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız oyuncuyu, Instagram'dan 173 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 102 milyon kişi takip ediyor.

- Neymar, Messi'ye yaklaştı

Sosyal medyada, Cristino Ronaldo ve Lionel Messi dışında da popülerliğini artıran futbolcular yer alıyor.

Bu ikilinin ardından sosyal medya sitelerinin en fenomen oyuncuları arasında üçüncü sırada, toplam 265 milyon takipçi sayısıyla Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız hücum oyuncusu Neymar bulunuyor.

28 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, Instagram'da 144 milyon, Facebook'ta 70 milyon, Twitter'da ise 51 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

- Eski yıldızlar popülerliğini sürdüyor

Yeşil sahalardan uzun yıllar önce emekliye ayrılmasına rağmen sosyal medyada popülaritesini devam ettiren iki oyuncu, yüksek hayran kitlesiyle dikkati çekiyor.

Hakkında birçok kitap yazılan, filmlere ve belgesellere konu olan, parfüm, şampuan gibi kozmetik ürünler ve spor ayakkabılarla futbolun küresel ölçekte markalaşan yüzü olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, en popüler futbolcular listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami'nin sahibi ve başkanı Beckham'ı, Instagram'da 65,2, Facebook'ta 54 milyon kişi takibini sürdürüyor.

Seri çalımları, hızı ve yüksek tekniğiyle Brezilya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan eski orta saha oyuncusu Ronadinho'nun ise Instagram'da 53,3, Facebook'ta 42,3, Twitter'da ise 19,8 milyon takipçisi bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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