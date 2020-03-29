  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.
Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye27 Mart 2020 Cuma 12:07
  • Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma27 Mart 2020 Cuma 09:33
  • Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama26 Mart 2020 Perşembe 09:07
  • Fenerbahçe'de bir oyuncuda ve bir çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandı25 Mart 2020 Çarşamba 16:14
  • Fenerbahçe'de Obradovic dönemi bitiyor24 Mart 2020 Salı 11:57
  • Koronaya yakalanan Fatih Terim nereli, kaç yaşında?24 Mart 2020 Salı 07:00
  • Hasan Şaş ve Ümit Davala'ın koronavirüst test sonuçları belli oldu23 Mart 2020 Pazartesi 22:41
  • Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Albayrak ve Galatasaray'dan ilk açıklama geldi23 Mart 2020 Pazartesi 11:58
  • Milli basketbolculardan koronavirüs için 'evde kal' açıklaması22 Mart 2020 Pazar 10:10
  • Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda Kovid-19 çıktı22 Mart 2020 Pazar 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti