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CSKA Sofya'da koronavirüs krizi

Bulgaristan’ın ezeli rakip iki takımı CSKA Sofya ile Levski koronavirüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı.
CSKA Sofya'da koronavirüs krizi

CSKA Sofya’dan Tomi Juric ve Stefano Beltrame’nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano "Teto" Beltrame’nin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı.

Tomi Juric’in PCR testi sonucunda koronavirüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi. CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo’da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric’in konoravirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü'nün yeniden testten geçeceği belirtildi.

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