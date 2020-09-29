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CSO binası, 23 yıl sonra 29 Ekim'de açılacak

Ankara'da temeli 1997 yılında atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası, tamamlanma aşamasına geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda CSO binasının açılışını yapacaklarını belirtti.
CSO binası, 23 yıl sonra 29 Ekim'de açılacak

Bakan Ersoy, 29 Ekim'de açılması beklenen CSO binasında inceleme yaptı, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, yeni CSO Konser Salonu'nun, Türkiye’de senfoni orkestrası için tasarlanmış ilk bina olduğunu belirterek, "Bu bina dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmakla kalmayıp, uluslararası anlamda kültür-sanat üretiminde en zengin içeriği sunmayı hedefliyor. Bunun için çalışacak ekipler ve sanat yönetim modeli çağımıza en uygun ve güncel haliyle tasarlanıyor. Bakanlık olarak ilk defa bir sanat merkezimiz için profesyonel yönetim ekibi kuruyoruz. Salonumuzun profesyonel sanat yönetmeni, iletişim ve eğitim ekibiyle sanat teknik personeli olacak. Burası sadece bir konser salonu değil, yaşayan bir sanat merkezi olacak. 29 Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunu kutlarken buranın açılışını da kutlayacağız. 4 gün üst üste etkinlikler olacak. Yabancı misafirlerimiz de olacak" dedi.

Ziyarette, CSO kadrosunda görev alacak sanatçılar, Bakan Ersoy ile inşatta çalışanlara mini bir konser verdi.

600 KİŞİ ÇALIŞACAK

Temeli 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atılan yeni CSO binası, 2023 kişilik büyük konser salonu, 500 kişilik küçük konser salonu, 10 bin kişilik açık hava konser alanı, CSO Müzesi, bir restoran ve bir kafeterya, çalışma ofisleri, kiralanabilir ticari alanlar, CSO dükkânından oluşuyor. 730 milyon TL yatırım bedelli binaya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, CSO Konser Alanları Döner Sermaye İşletmesi taşınmış olacak. İdari kadro ve sanatçılar olmak üzere binada 600 kişinin çalışacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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