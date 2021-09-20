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Cübbeli Ahmet Hoca’dan “4 kadın helal mi” açıklaması

İslam’a göre bir erkek 4’e kadar kadınla aynı anda evlenebilir mi? 4 kadına kadar helal mi değil mi? Dörde kadar yolu mu var? Bu konuda din alimlerinin ne dediği merak edilirken, Cübbeli Ahmet Hoca “4 kadın helal mi”ye açıklık getirdi.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan “4 kadın helal mi” açıklaması

İslamiyet’te bir erkek 4’e kadar kadınla aynı anda evlenebilir mi? 4 kadına kadar helal mi değil mi? Bu konuda din alimlerinin ne dediği merak edilirken, Cübbeli Ahmet Hoca’ “4 kadın helal mi” ye açıklık getirdi. Yazılı bir açıklama ile “dörde kadar yolu var” görüşü hakkında değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca "4 karı nasıl helal olabilir diyenler kalbin 4 odacıklı olduğunu bilmeyecek kadar cahiller" diye bir laf sarf edip etmediğine de açıklık getirdi. 

“BEN BÖYLE BİRŞEY SÖYLEMEDİM”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 karı nasıl helal olabilir diyenler kalbin 4 odacıklı olduğunu bilmeyecek kadar cahiller" şeklindeki sözün kendisine ait olmadığını bildirirken, İslamiyet’te esas olanın tek evlilik olduğunu kaydetti. 

Ahmet Ünlü hocanın açıklamaları şöyle:

“Defaatle söylediğim gibi benden nakledilen sözlerin bir kısmı kasıtlı olarak uydurulup sosyal medyada paylaşılarak sevenlerimin azaltılması hedeflenmektedir. Bunlardan birisini de bugün duydum. Güya ben '4 karı nasıl helâl olabilir diyenler kalbin 4 odacıklı olduğunu bilmeyecek kadar cahiller' diye bir laf sarf etmişim. Kalbin dört odacıklı olduğu lafını ilk duyuyorum, duymadığım bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim.

İSLAM’DA ESAS OLAN TEK EVLİLİKTİR

“Ayrıca İslamiyet'te esas olan tek evliliktir, iki eşlilikte bile adâleti gözetmek hemen hemen imkansız hale gelmiştir, adaletsizlik yapanların ise ahirette mesul olacakları hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Sohbetlerimi takip edenler tarafından bilindiği üzere ikinci evliliği bile asla tavsiye etmeyen biri olarak böyle uydurma laflarla dört evliliği teşvik ediyor gibi gösterilmem beni çok şaşırtmıştır.

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HELAL BELLİDİR HARAM BELLİDİR

Hele bir de kültürlü geçinen bazı kimselerin bu yalan kelâmı doğru gibi kabul ederek yorum yapmaları ve beğenmeleri sosyal medyanın ifsadının ne boyuta geldiğinin bir göstergesi olarak beni tedirgin etmiştir. Helâl bellidir haram bellidir. Bu gibi acaba dedirtecek sözler işittiğiniz veya okuduğunuz zaman mutlaka onu nakledene; 'Hocanın bu hususta ses kaydı var mı?' diye sorun, çıkaramıyorsa onun müfteri ilan edin, çıkarıyorsa o zaman bana hesap sorun.”

 

Gazete İlksayfa.com 

 

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