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Cübbeli Ahmet Hoca’dan Hulki Cevizoğlu’na ‘namaz’ tepkisi

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir tv programında hakkında “sadece kendi tarikatından olan imamların peşinde namaz kılar” diyen gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu’na tepki gösterdi, “bu bana yapılan bir bühtandır” dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Hulki Cevizoğlu’na ‘namaz’ tepkisi

Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu, önceki gün katıldığı bir tv programında, Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak, “sadece kendi tarikatından olan imamların peşinde namaz kılar” şeklinde konuşmuştu. 

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkında “sadece kendi tarikatından olan imamların peşinde namaz kılar” diyen Hulki Cevizoğlu’na tepki gösterdi. 

BUHTANDIR

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, “Hulki Cevizoğlu'nu milliyetçi olduğu için rastlarsam dinlerim, bu nedenle beni yanlış tanımasını istemem. Benim sadece kendi tarikatımdan olan İmamların peşinde namaz kıldığımı iddia etmiş. Fakat bu bana yapılan bir buhtandır” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü Hoca açıklamasının devamında, ayrım yapmadan her imama uyduğunu, Müslümanların cemaatini bölmediğini söyledi: 

“Zira ben hangi vesileyle bir camiye rastlasam, orada bulunan imamın kimliğini, hangi cemaatten olduğunu hiç sorma lüzumu hissetmeden o imama iktidâ ederim. 

Nitekim cuma namazlarını Acarkent'in camisinde kılmaktayım ki imam efendi İsmet Acar Beyfendi'nin tensibiyle aydın kişiliğinden dolayı tercih edilmiş bir hocadır. 

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Dolayısıyla biz ehlisünnet olarak sakallı-sakalsız demeden pantollu-şalvarlı ayrımı yapmadan sadece Müslüman olma kaydıyla her imama uyar ve Müslümanların cemaatini bölmeyiz. 

Hatta Suudi Arabistan'da Vehhabî olduğunu bildiğimiz Mekke ve Medine imamlarının arkasında dahî cemaatle namaz kılmaktayız ki bunun binlerce şahidi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bir söz sarf ederken tahminle değil de bilgi üzere konuşmak lazımdır, biz Hulki Bey'den böyle konuşmasını beklerdik. İnşallah bundan sonra daha dikkatli davranır ve ilim üzere konuşur.”

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Gazeteilksayfa.com

 

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