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Cübbeli Ahmet Hoca’dan Lalegül Gıda ve at eti açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, Celal Eren Çelik'in Lalegül Gıda'ya ilişkin “at eti” iddiasının iftira olduğunu, ortada sadece isim benzerliği bulunduğunu söyledi. Cübbeli Hoca, Lalegül TV'nin Lalegül Gıda ile hiçbir bağ ve ilişkisinin olmadığını da kaydetti.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Lalegül Gıda ve at eti açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, Celal Eren Çelik adlı kişinin hakkında ortaya attığı “at eti” iddiasının iftira olduğunu, ortada sadece isim benzerliği bulunduğunu söyledi. 

Celal Eren Çelik adlı kişi twitter hesabından, Lalegül adlı bir firmanın ürettiği sucuklarda at eti tespit edildiğine dair bir belge paylaşıp “Cübbeli Ahmet'in Lalegül Gıda'sı sucuk üretiyor, sucukta ‘At eti’ çıkıyor... Merdiven altı tarikatların, merdiven altı üretimleri...” iddiasında bulunmuştu. Çelik’in bu iddiası Tele1 gibi bazı medya organlarında haber olmuştu. 

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Bu iddialar üzerine internette Lalegül TV kimin, Lalegül TV Cübbeli Ahmet Hoca'nın mı? Peki Lalegül Gıda kimin? Lalegül kasap kimin, Lalegül kasabın sahibi kim? Lalegül Gıda Cübbeli'nin mi sorularının cevabı aranmaya başlamıştı.

İŞTE CEVABI

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Lalegül Gıda ve at eti açıklaması geldi. 

Cübbeli Ahmet Hoca, konuşma yaptığı Lalegül TV ile hiçbir ortaklığının bulunmadığını, ayrıca Lalegül TV ile iddiada adı geçen Lalegül Gıda arasında hiçbir bağ bulunmadığını, sadece isimlerinin benzer olduğunu açıkladı. 

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Ahmet Ünlü Hoca’nın facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir.

Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine Televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 

“Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda ‘Lalegül’ ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı.” dediler. 

Ayrıca bu kişi Lalegül TV’de hissedar olmamakla beraber evvelce yönetimde olan birinin soyadının o kasabın soyadı ile aynı olmasını da belge olarak sunmuş, bu da adamın belgeden ne kadar yoksun olduğunun en büyük ispatıdır. Çünkü ne akrabalıkları ne de memleket bağlantıları olmayan iki insanın sırf soyadının aynı olmasından dolayı terörist ilan edilmesi ne kadar güldürücü ise bu işin de bundan bir farkı yoktur. 

Dolayısıyla bu haberi bana mâl eden ve paylaşan kişi ve kurumlar hakkında avukatlarım en kısa sürede gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacaklardır. Yakında hak meydana çıkacaktır. İftiracılara alet olmayalım.”

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