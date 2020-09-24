“Selefi dernekler silahlanıyor” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, İçişleri Bakanı Soylu’nun konuyla ilgili açıklamalarını paylaşarak “İçişleri Bakanımız Süleyman Bey'in Açıklamaları da Bizim Söylediklerimizi Destekleyen Büyük Bir Delildir” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın, “ selefi dernekler silahlanıyor ” açıklamasının yankıları sürüyor. Açıklama üzerine devlet harekete geçmiş, Cübbeli Ahmet Hoca bildiklerini anlatması için emniyete davet edilmişti. Dün konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’ya soruldu. Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet Hoca’nın bir iki güne bildiklerini emniyete anlatacağını söyledi.

Bakan Soylu "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" dedi.

“DİNLEMEK ZORUNDAYIM”

Bakan Soylu, konuyla ilgili sözlerinin devamında, "1-2 güne bildiklerini anlatacak. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var, 'Devlet bir kişinin ifadesine bakıyor.' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki bir değerlendirme ortaya çıkacak. Ben dinlemek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. DEAŞ'ın 2020 yılında 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba ele geçirdik. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" diye devam etti.

“SÜLEYMAN BEY’İN AÇIKLAMALARI BENİ DESTEKLİYOR”

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Süleyman Soylu açıklaması geldi. Ahmet Hoca, Bakan Soylu’nun sözlerinin kendi açıklamalarını destekler nitelikte olduğunu söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca, resmi sosyal medya hesabından Bakan Soylu’nun açıklama videosunu paylaşarak, “İçişleri Bakanımız Süleyman Bey'in Açıklamaları da Bizim Söylediklerimizi Destekleyen Büyük Bir Delildir!” dedi.

CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN O SÖZLERİ

Cübbeli Ahmet Hoca, bir tv kanalında canlı yayında, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, şunları söylemişti: "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım."