  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Cübbeli Hoca'dan 'yanmaz kefen' savunması: Talep üzerine yapıldı

Bazen ilmi tartışmalar bazen de polemiklerle gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca), yanmaz kefen tartışmalarına cevap verdi.
Cübbeli Hoca'dan 'yanmaz kefen' savunması: Talep üzerine yapıldı

İsmailağa Cemaati'nin tanınan isimlerinden ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce tartışmalara neden olan 'yanmaz kefen' konusu ile ilgili konuştu. Kefenlerin talep üzerine tasarlandığını anlatan Ünlü, kendisine bile ayıramadığını anlattı.

Yazar Murat Ağırel ile konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, tartışmalara konu olan ve 200 TL'den satılan 'yanma kefen' ile ilgili olarak "Ben yanmaz kefen diye bir şey konuşmadım. Allah senin ameline bakar, sen bozuksan seni kimse kurtarmaz. Onu da yanmaz kefen olarak sundular" dedi.

"BEN YANMAZ KEFEN DİYE BİR ŞEY KONUŞMADIM"
Yanmaz kefen diye bir şey söylemediğini belirten Ünlü, şunları söyledi:

"Kefen bir kere talep üzerine yapıldı. Ceylan derisi, safran mürekkebi, Allah’ın bazı isimleri filan yazıldı. Kaynaklarım da bunlar var. Kitaplarım var, bu yüzden talepler geldi. Kendime bile kenara bir kefen bile ayırmadım. Ama hazırlamam lazım. Bunların birçoğu hediye dağıtıldı. Fiyatı 200 TL olarak belirlenmişti. Yani iki katı ilmek ile yapıldı. Bunları Bursa’da 380 TL’ye satan biri ortaya çıktı. Bu konu dile getirildi. Bana hesap sorulmaya başlandı. Bu kefenler sipariş üzerine yapıldı, satışı filan olmadı. Bunu Bursa’da satan adam durumu istismar etmiştir. Bunlara ben lanet ediyorum. Su dağıttık, adam suyu almış Tokat’ta satıyor. Ben tanımam etmem. Telefon geldi. Şimdi su işi çıktı. Allah lanet etsin ya. Olmuyor böyle. Ben kaynaksız bir iş yapmadım. Bu kefenler ismi yazılan kişilere iletildi. Satışı yok, ikinci baskısı yok. Ben yanmaz kefen diye bir şey konuşmadım. Allah senin ameline bakar, sen bozuksan seni kimse kurtarmaz. Onu da yanmaz kefen olarak sundular."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
  • Traktörün altında can verdi06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:01
  • Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da görevden alındı06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
  • Şoke eden olay! Eşini kayıtsızca izledi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44
  • Diyanet, 'ahlaksızlığa karşı aileyi koruyalım' dedi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 6 Temmuz 201906 Temmuz 2019 Cumartesi 09:36
  • MSB duyurdu: 2 terörist daha öldürüldü06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:35
  • Film gibi operasyonla yakalandılar06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
  • Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
  • Cuma hutbesinde duyurdu: Sizi yok edeceğiz06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti